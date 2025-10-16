PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag billiger
Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 58,45 EUR.
Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr um 1,3 Prozent auf 58,45 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 58,39 EUR. Bei 58,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.138 PayPal-Aktien.
Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 55,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,02 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8,36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,25 USD fest.
Erste Schätzungen: PayPal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hot Stocks heute: PayPal mit Stablecoin Phantasie - thyssenkrupp nucera mit 30% Shortanteil
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
