PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 59,80 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 59,80 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,16 EUR zu. Bei 60,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.336 PayPal-Aktien.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 52,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 23,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,25 USD je PayPal-Aktie.

