PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Mittwochmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 59,89 EUR zu.

Das Papier von PayPal konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 59,89 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 60,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.346 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 52,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 19,02 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

