PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 55,98 EUR ab.
Um 09:07 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 55,98 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 55,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.528 PayPal-Aktien den Besitzer.
Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 62,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 13,36 Prozent wieder erreichen.
Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,36 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,25 USD je Aktie belaufen.
Alle: Alle Empfehlungen