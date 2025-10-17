PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend höher
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 57,55 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 20:22 Uhr 1,9 Prozent auf 57,55 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 57,62 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 56,13 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 102.625 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 57,53 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 49,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,82 Prozent.
PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,86 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,25 USD je Aktie.
