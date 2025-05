PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Mittag

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 62,91 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie musste um 11:39 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 62,91 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,91 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,17 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.738 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 30,97 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,76 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von PayPal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

