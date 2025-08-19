PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 59,18 EUR ab.
Die PayPal-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 59,18 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 59,18 EUR. Bei 59,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 289 PayPal-Aktien.
Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 54,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die PayPal-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht
ING-Aktie fester: ING-Kunden erhalten Zugang zu PayPal-Konkurrent Wero
PayPal-Aktie im Fokus: Neues Krypto-Feature ermöglicht Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
