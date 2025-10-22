DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.770 -0,8%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,65 +1,6%Gold4.034 -2,2%
Blick auf PayPal-Kurs

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Mittwochnachmittag ein

22.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 59,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,24 EUR -1,13 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 59,25 EUR abwärts. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,19 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.094 PayPal-Aktien.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 53,82 Prozent wieder erreichen. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 8,36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,25 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com

