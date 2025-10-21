PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich PayPal

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 59,53 EUR.

Die PayPal-Aktie konnte um 15:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 59,53 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 59,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,19 EUR. Zuletzt wechselten 6.276 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Mit einem Zuwachs von 53,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 18,53 Prozent wieder erreichen.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,25 USD je PayPal-Aktie belaufen.

