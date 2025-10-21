PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Vormittag seitwärts
Die Aktie von PayPal hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 59,19 EUR.
Bei der PayPal-Aktie ließ sich um 09:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 59,19 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 59,19 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 59,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 259 PayPal-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 53,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,06 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.
Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,36 Mrd. USD – ein Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,25 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr gekostet
Nachrichten zu PayPal Inc
Analysen zu PayPal Inc
