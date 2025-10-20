PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Montagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 58,76 EUR.

Um 15:42 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 58,76 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 58,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.655 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 35,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 17,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,25 USD fest.

