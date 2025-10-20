PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag gefragt

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 58,12 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 58,12 EUR. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 58,12 EUR zu. Bei 58,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.341 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,81 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 19,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,25 USD je Aktie aus.

