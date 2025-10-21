DAX24.314 +0,2%Est505.695 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.262 -2,2%
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Mittag

21.10.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 59,32 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,30 EUR -0,23 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:01 Uhr 0,2 Prozent auf 59,32 EUR. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 59,03 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 59,64 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 11.761 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 49,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 19,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

