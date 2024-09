PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Aufschlag

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 78,24 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 78,24 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 78,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 77,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 364.254 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,80 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 0,72 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 50,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 35,77 Prozent wieder erreichen.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.07.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,25 Mrd. USD umsetzen können.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

