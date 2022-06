PayPal Aktie News: PayPal gibt am Mittag ab

Um 28.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 72,09 EUR ab. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,47 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.101 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 264,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 67,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 27.04.2022. Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.483,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.033,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte PayPal am 27.07.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,78 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

