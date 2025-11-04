DAX23.790 -1,4%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1517 ±-0,0%Öl63,97 -1,3%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern! Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern!
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

pbb Aktie News: pbb knickt am Vormittag ein

04.11.25 09:23 Uhr
pbb Aktie News: pbb knickt am Vormittag ein

Die Aktie von pbb gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 7,9 Prozent auf 3,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3,82 EUR -0,43 EUR -10,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die pbb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 7,9 Prozent bei 3,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die pbb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,85 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 228.044 pbb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 6,29 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die pbb-Aktie somit 38,79 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die pbb-Aktie damit 15,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an pbb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,028 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die pbb-Aktie bei 6,10 EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der pbb-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,563 EUR je pbb-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur pbb-Aktie

pbb-Aktie bricht ein: Handel zeitweise ausgesetzt

Was Analysten von der pbb-Aktie erwarten

Analysten sehen für pbb-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf pbb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf pbb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumRatingAnalyst
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
29.09.2025pbb BuyWarburg Research
13.08.2025pbb BuyWarburg Research
07.08.2025pbb BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
29.09.2025pbb BuyWarburg Research
13.08.2025pbb BuyWarburg Research
07.08.2025pbb BuyWarburg Research
19.06.2025pbb BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
12.03.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
28.02.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
14.11.2024pbb HoldDeutsche Bank AG
14.10.2024pbb HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen