pbb Aktie News: pbb knickt am Vormittag ein

Die Aktie von pbb gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 7,9 Prozent auf 3,85 EUR.

Die pbb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 7,9 Prozent bei 3,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die pbb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,85 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 228.044 pbb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 6,29 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die pbb-Aktie somit 38,79 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die pbb-Aktie damit 15,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an pbb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,028 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die pbb-Aktie bei 6,10 EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der pbb-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,563 EUR je pbb-Aktie in den Büchern stehen.

