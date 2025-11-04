DAX23.811 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1493 -0,3%Öl64,02 -1,3%Gold3.995 -0,2%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Amazon, Tesla, Nordex, Evonik, Schaeffler, Rheinmetall im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025 HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Aktienentwicklung

pbb Aktie News: pbb am Mittag im Keller

04.11.25 12:04 Uhr
pbb Aktie News: pbb am Mittag im Keller

Die Aktie von pbb gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,1 Prozent auf 3,97 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3,98 EUR -0,26 EUR -6,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die pbb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 5,1 Prozent im Minus bei 3,97 EUR. Das Tagestief markierte die pbb-Aktie bei 3,75 EUR. Mit einem Wert von 3,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.282.437 pbb-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 6,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der pbb-Aktie ist somit 58,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2025 Kursverluste bis auf 3,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die pbb-Aktie 5,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,028 EUR je pbb-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,10 EUR für die pbb-Aktie aus.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte pbb die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,563 EUR je pbb-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumRatingAnalyst
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
29.09.2025pbb BuyWarburg Research
13.08.2025pbb BuyWarburg Research
07.08.2025pbb BuyWarburg Research
