Blick auf Aktienkurs

pbb Aktie News: pbb tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

04.11.25 16:08 Uhr
pbb Aktie News: pbb tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von pbb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 3,97 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
4,08 EUR -0,17 EUR -3,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:45 Uhr fiel die pbb-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 3,97 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die pbb-Aktie bisher bei 3,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.845.971 pbb-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 58,36 Prozent Plus fehlen der pbb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der pbb-Aktie ist somit 5,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten pbb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,028 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,10 EUR für die pbb-Aktie.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können pbb-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass pbb 2025 einen Verlust in Höhe von -1,563 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur pbb-Aktie

pbb-Aktie bricht ein: Handel zeitweise ausgesetzt

Was Analysten von der pbb-Aktie erwarten

Analysten sehen für pbb-Aktie Luft nach oben

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumMeistgelesen
Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumRatingAnalyst
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
29.09.2025pbb BuyWarburg Research
13.08.2025pbb BuyWarburg Research
07.08.2025pbb BuyWarburg Research
