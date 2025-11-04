pbb Aktie News: pbb tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von pbb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 3,97 EUR abwärts.

Um 15:45 Uhr fiel die pbb-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 3,97 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die pbb-Aktie bisher bei 3,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.845.971 pbb-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 58,36 Prozent Plus fehlen der pbb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der pbb-Aktie ist somit 5,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten pbb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,028 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,10 EUR für die pbb-Aktie.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können pbb-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass pbb 2025 einen Verlust in Höhe von -1,563 EUR ausweisen wird.

