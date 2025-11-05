pbb Aktie News: pbb am Mittwochvormittag billiger

pbb im Fokus

Die Aktie von pbb gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,05 EUR abwärts.

Die pbb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 4,05 EUR ab. Die pbb-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.271 pbb-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der pbb-Aktie 7,40 Prozent sinken.

pbb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,022 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,10 EUR je pbb-Aktie an.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können pbb-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,579 EUR je pbb-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

