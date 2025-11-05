DAX23.787 -0,7%Est505.622 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.967 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
pbb im Fokus

pbb Aktie News: pbb am Mittwochvormittag billiger

05.11.25 09:23 Uhr
pbb Aktie News: pbb am Mittwochvormittag billiger

Die Aktie von pbb gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,05 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3,98 EUR -0,10 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die pbb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 4,05 EUR ab. Die pbb-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.271 pbb-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der pbb-Aktie 7,40 Prozent sinken.

pbb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,022 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,10 EUR je pbb-Aktie an.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können pbb-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,579 EUR je pbb-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur pbb-Aktie

pbb-Aktie sackt weiter ab: Analysten zeigen sich skeptisch

Deutsche Pfandbriefbank: Das könnte hinter dem Kurseinbruch stecken

pbb-Aktie bricht ein: Handel zeitweise ausgesetzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf pbb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf pbb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumRatingAnalyst
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
29.09.2025pbb BuyWarburg Research
13.08.2025pbb BuyWarburg Research
07.08.2025pbb BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
29.09.2025pbb BuyWarburg Research
13.08.2025pbb BuyWarburg Research
07.08.2025pbb BuyWarburg Research
19.06.2025pbb BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
12.03.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
28.02.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
14.11.2024pbb HoldDeutsche Bank AG
14.10.2024pbb HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen