PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PepsiCo am Dienstagabend ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PepsiCo. Zuletzt konnte die Aktie von PepsiCo zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 151,31 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 151,31 USD zu. Die PepsiCo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,71 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,33 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.728.937 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 179,73 USD. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 15,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 127,63 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 15,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,61 USD aus.

Am 17.07.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,72 Mrd. USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 13.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

