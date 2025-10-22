PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 154,40 USD.
Die PepsiCo-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 154,40 USD. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 155,18 USD. Bei 153,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 722.334 PepsiCo-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (174,95 USD) erklomm das Papier am 23.10.2024. Mit einem Zuwachs von 13,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,33 USD aus.
Am 09.10.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.12.2017
|PepsiCo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.2017
|PepsiCo Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.2018
|PepsiCo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.2017
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.2017
|PepsiCo Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2018
|PepsiCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.2009
|PepsiAmericas underweight
|Barclays Capital
|20.09.2005
|Update PepsiAmericas Inc.: Underweight
|Lehman Brothers
