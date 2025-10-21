PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verliert am Abend

So entwickelt sich PepsiCo

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PepsiCo. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 153,34 USD.

Das Papier von PepsiCo befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 153,34 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 153,09 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 154,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 748.434 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 177,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 16,77 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 USD aus.

PepsiCo ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 23,94 Mrd. USD gegenüber 23,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 05.02.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,11 USD fest.

