PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von PepsiCo zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die PepsiCo-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 153,70 USD.

Die PepsiCo-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 153,70 USD an der Tafel. Bei 155,15 USD erreichte die PepsiCo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 153,09 USD. Bei 154,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 224.941 PepsiCo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,50 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 13,41 Prozent niedriger. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 16,96 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,33 USD aus.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,32 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

