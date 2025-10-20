PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Abend an Fahrt

PepsiCo im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PepsiCo. Zuletzt stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 153,93 USD.

Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 153,93 USD. Bei 154,36 USD erreichte die PepsiCo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 154,36 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 513.815 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,50 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 20,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 USD.

PepsiCo gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,90 USD gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 23,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,32 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

