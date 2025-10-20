PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 153,46 USD.

Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 153,46 USD. In der Spitze büßte die PepsiCo-Aktie bis auf 153,06 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 154,36 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 178.875 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Bei 177,50 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 13,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,83 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,33 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.10.2025. Das EPS belief sich auf 1,90 USD gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 05.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

