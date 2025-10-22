PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo büßt am Nachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 152,98 USD.

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 152,98 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bisher bei 152,93 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 153,18 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 117.716 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2024 auf bis zu 174,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 16,57 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

PepsiCo gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent auf 23,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

