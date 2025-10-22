DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.752 -0,9%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1613 +0,1%Öl62,96 +2,1%Gold4.034 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T adidas A1EWWW Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochhandel tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochhandel tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Blick

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo büßt am Nachmittag ein

22.10.25 16:08 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 152,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
133,40 EUR 0,90 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 152,98 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bisher bei 152,93 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 153,18 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 117.716 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2024 auf bis zu 174,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 16,57 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

PepsiCo gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent auf 23,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen