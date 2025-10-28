PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Dienstagabend mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 150,49 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,4 Prozent auf 150,49 USD. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 150,13 USD nach. Mit einem Wert von 151,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 813.377 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,98 USD. Mit einem Zuwachs von 14,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,19 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 USD.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 23,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,11 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen