PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo steigt am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Das Papier von PepsiCo konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 152,87 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die PepsiCo-Aktie bei 152,97 USD. Mit einem Wert von 151,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 235.484 Aktien.

Am 29.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,15 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 USD.

PepsiCo ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,90 USD, nach 2,13 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,65 Prozent auf 23,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,11 USD je Aktie belaufen.

