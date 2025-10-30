PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Nachmittag nordwärts

PepsiCo im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 147,62 USD.

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 147,62 USD. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 147,75 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 305.359 PepsiCo-Aktien.

Am 06.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,95 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,77 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 USD belaufen.

Am 09.10.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,65 Prozent auf 23,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

