Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Profil
PepsiCo im Fokus

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Nachmittag nordwärts

30.10.25 16:08 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 147,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
127,52 EUR 1,56 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 147,62 USD. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 147,75 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 305.359 PepsiCo-Aktien.

Am 06.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,95 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,77 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 USD belaufen.

Am 09.10.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,65 Prozent auf 23,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

