PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo fällt am Mittwochabend

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 146,11 USD abwärts.

Die PepsiCo-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 146,11 USD. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 145,73 USD. Bei 148,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.210.099 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Bei 169,20 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,80 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 14,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024.

Am 09.10.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

