PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 146,20 USD abwärts.

Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 146,20 USD. In der Spitze büßte die PepsiCo-Aktie bis auf 145,75 USD ein. Mit einem Wert von 148,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 559.007 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 169,20 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 15,73 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 14,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,62 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

