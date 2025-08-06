Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 155,40 EUR abwärts.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 11:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 155,40 EUR. Das Tagestief markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 155,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,40 EUR. Zuletzt wechselten 161 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 162,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,89 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 218,43 Mio. EUR gegenüber 218,43 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester