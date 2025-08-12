DAX24.498 +0,5%ESt505.462 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagvormittag stärker

15.08.25 09:26 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 156,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 156,80 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 156,80 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 156,80 EUR. Bisher wurden heute 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 218,43 Mio. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

