Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 154,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:02 Uhr 0,1 Prozent auf 154,60 EUR. In der Spitze fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 154,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 149,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,36 Prozent.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 2,11 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 241,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 8,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

