Aktienkurs aktuell

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

21.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 154,40 EUR abwärts.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 154,40 EUR abwärts. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 154,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 154,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 147,80 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 4,27 Prozent wieder erreichen.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 218,43 Mio. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

