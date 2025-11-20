Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag nahe Nulllinie

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 155,60 EUR.

Bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ließ sich um 15:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 155,60 EUR. Bei 155,60 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Pfeiffer Vacuum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 155,20 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,60 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 785 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,50 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 5,01 Prozent Luft nach unten.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

