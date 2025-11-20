Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 154,60 EUR.
Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 154,60 EUR.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 162,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 4,92 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Pfeiffer Vacuum im vergangenen Quartal 218,43 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR umsetzen können.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2024
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
