Aktie im Fokus

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Mittag nordwärts

19.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 155,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
153,80 EUR -1,00 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 155,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,20 EUR. Bei 154,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 365 Pfeiffer Vacuum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 4,77 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 4,77 Prozent Luft nach unten.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

mehr Analysen