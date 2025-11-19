Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 154,60 EUR.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR an. Gewinne von 5,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 4,40 Prozent wieder erreichen.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

