Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verliert am Donnerstagmittag
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 155,20 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 11:38 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 155,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 155,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 153 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 218,43 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.
Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2024
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
