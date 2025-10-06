Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 26,76 USD ab.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 26,76 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,70 USD nach. Bei 27,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.267.625 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,43 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,70 Prozent. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,84 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,33 USD.

Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,09 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Hot Stocks heute: DAX vor dem Sprung - Pfizer und Alstom in der Besprechung

Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer