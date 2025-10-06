Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 27,12 USD abwärts.
Die Pfizer-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,12 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 26,79 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 27,20 USD. Zuletzt wechselten 1.825.041 Pfizer-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2024 auf bis zu 30,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 12,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Abschläge von 22,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,33 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,09 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.
Hot Stocks heute: DAX vor dem Sprung - Pfizer und Alstom in der Besprechung
Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick
Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer
