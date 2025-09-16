DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow46.035 +0,6%Nas22.288 -0,2%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1848 -0,1%Öl67,66 -1,2%Gold3.661 -0,8%
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend im Aufwind

17.09.25 20:24 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend im Aufwind

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 24,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
20,33 EUR 0,21 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,6 Prozent auf 24,28 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,39 USD an. Mit einem Wert von 23,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 3.172.484 Aktien.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 25,31 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 13,86 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 USD je Pfizer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,65 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,10 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
13:46Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:46Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

