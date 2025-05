Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Pfizer-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 22,94 USD.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 22,94 USD ab. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,87 USD nach. Mit einem Wert von 23,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 772.842 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 37,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,40 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,55 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,82 Prozent auf 13,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,00 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

