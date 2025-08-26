Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Freitagabend fester

So bewegt sich Pfizer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 24,69 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 24,69 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 24,88 USD. Mit einem Wert von 24,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 2.599.780 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 20,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 15,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,08 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet