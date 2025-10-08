Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfizer hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Pfizer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 26,26 USD.

Die Pfizer-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 26,26 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 26,49 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 26,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 26,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.143.725 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 30,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 15,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 20,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,08 USD je Aktie belaufen.

