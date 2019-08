Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Gold gewinnt: Sechs Top-Investments

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Gold gewinnt: Sechs Top-Investments

Gold und Silber feiern ein Comeback. Dafür gibt es gute Gründe. Die dürften auch dafür sorgen, dass der Trend anhält.

Gut geführt

Um 1100 Prozent nahm der Kurs der Aktie von Nemetschek zu, seit Patrik Heider vor fünf Jahren die Leitung übernahm. Der Chef des Softwarekonzerns im Interview.

Surfen auf der Payment-Welle

Mit Fusionen streben Unter­nehmen wie Global Payment in der noch jungen Branche der Bezahldienstleister nach Größe.

Gut gelaufen

Hershey ist nicht nur ein traditionsreicher Schokoladenkonzern mit eigenem Vergnügungspark. Die Aktie ist ein wahres Sahnestück.

Gemischtes Doppel

Bringt es Vorteile, sein Geld in Fonds zu stecken, die in andere Fonds investieren? Eine neue Studie sorgt für Ernüchterung.

Schwache Zahlen

Die Konjunkturkrise erfasst jetzt auch Siemens. Chef Joe Kaeser muss nun gegensteuern.

Aktie im Brennpunkt

Warum Börsianer trotz iPhone- Schwäche auf Apple setzen.

Süßes und Saures

Weshalb die Hybridanleihe von Südzucker zurzeit interessant ist.

Wut der Sparer

Deshalb müssen Millionen Kunden mit Strafzinsen rechnen.

Broker im Test

Die besten Angebote für jeden Tradertyp im Check.



Weitere aktuelle Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten lesen Sie in der neuen Ausgabe!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag