Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 3,96 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 3,96 USD. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,58 USD aus. Bei 4,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 25.262.795 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 4,58 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 15,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 82,53 Prozent Luft nach unten.
Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 173,97 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,35 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie.
Alle: Alle Empfehlungen