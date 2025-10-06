Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagabend auf Höhenflug

Plug Power im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Plug Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 10,1 Prozent auf 4,20 USD zu.

Die Plug Power-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,1 Prozent auf 4,20 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Plug Power-Aktie bei 4,58 USD. Bei 4,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.475.975 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 4,58 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 8,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,69 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 83,53 Prozent wieder erreichen.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 173,97 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 143,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,612 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

