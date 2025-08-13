Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagabend im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 1,44 USD ab.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1,44 USD. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 1,41 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,43 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 1.997.274 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,32 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 131,36 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 51,85 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,97 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 143,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,614 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

